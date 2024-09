Reggio Calabria, studente del Volta a Parigi per la finale internazionale dei Giochi Matematici

StrettoWeb

Christian Maria Cartone, studente della 1Cno del Liceo Scientifico Statale “A. Volta” di Reggio Calabria, vincitore quest’anno di due competizioni Nazionali: XIV edizione dei giochi matematici del mediterraneo e XXXI edizione dei campionati internazionali di giochi matematici. Quest’ultima vittoria gli ha dato il diritto di partecipare alla finale internazionale del 38° campionato dei giochi matematici e logici, svoltasi il 25 e 26 agosto presso l’École Polytechnique di Parigi, vestendo la maglia azzurra. L’evento, al quale hanno partecipato 14 nazioni, ha visto il giovane studente reggino rappresentare l’Italia grazie al suo innato talento logico-matematico classificandosi 30simo assoluto nella sua categoria e 2ndo tra gli italiani. Il talento aveva già portato Christian a gareggiare in una competizione mondiale, Online World Math Contest 2021 FSJM, posizionandosi 19simo.

“La logica matematica, come la composizione musicale, è sempre stata la mia grande passione. Essendo un ragazzo gifted sono molto creativo, così durante le gare risolvo i quesiti più difficili in modo originale rispetto a quello che si può imparare a scuola. Durante la gara, dovendo rappresentare il mio Paese, ho provato delle nuove emozioni che, come mi viene sempre ripetuto, vanno accolte perché renderanno unico il mio modo di stare nel mondo”, afferma lo studente.

