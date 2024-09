Nuove forme d’arte: Reggio Calabria e le strampalate segnaletiche in centro

StrettoWeb

E’ vero, bisogna ammetterlo: non tutti i conducenti, a Reggio Calabria, si fermano prima delle strisce pedonali. E passi anche il fatto che non ci sia nessuno, ma accade anche se qualche pedone si piazza lì – giustamente – pronto ad attraversare. Non tutti si fermano, dicevamo. Ecco, però da qui a stravolgere la segnaletica ce ne vuole…

E invece in pieno centro città, praticamente al Castello Aragonese, possiamo vedere la scritta “Stop” in bella vista proprio accanto alle strisce pedonali. Come a voler dire: “dovete fermarvi”, anche se in realtà ci sono le strisce. Non sappiamo se una delle due sia vecchia e debba andare via, non sappiamo se sia un errore involontario, ma sappiamo che la foto è diventata virale sui social e sta facendo discutere. Con tanto – come spesso accade in questi casi – di commenti ironici.

