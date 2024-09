Reggio Calabria: il Sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto inaugura la Casa del Made in Italy

StrettoWeb

Il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, sarà presente lunedì 30 settembre alle ore 10:00 all’inaugurazione della Casa del Made in Italy presso il Palazzo di Vetro, situato in Via Sant’Anna, II tronco, a Reggio Calabria.

La cerimonia vedrà la partecipazione di autorità istituzionali e rappresentanti del tessuto imprenditoriale locale. L’iniziativa rappresenta un passo significativo nella promozione e valorizzazione del patrimonio manifatturiero e imprenditoriale italiano, con particolare attenzione al Sud Italia e alle eccellenze produttive calabresi.

La Casa del Made in Italy sarà un punto di riferimento per le imprese del territorio, uno spazio dedicato all’innovazione, allo sviluppo e alla crescita del brand “Made in Italy“, riconosciuto a livello internazionale per la qualità, l’originalità e l’arte del saper fare italiano.

La presenza del Sottosegretario Bergamotto e dei dirigenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sottolinea l’importanza strategica del progetto, in un momento storico in cui il sostegno alle imprese locali e la valorizzazione dei prodotti italiani rivestono un ruolo cruciale nella ripresa economica del Paese.

