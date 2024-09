Reggio Calabria, Sinistra Popolare: “Falcomatà aspetta il pifferaio magico? Città invasa da topi e insetti, il Comune che sta facendo per derattizzare e disinfestare?”

StrettoWeb

“Il bilancio comunale rappresenta uno degli atti politici e amministrativi più importanti a disposizione delle amministrazioni locali, perché permette di programmare gli interventi e gli investimenti di risorse pubbliche sul territorio e rendicontare le entrate nelle casse comunali. I due documenti principali che compongono il bilancio comunale sono il bilancio di previsione (o preventivo) e il bilancio consuntivo. In entrambi l’amministrazione inserisce le somme relative alle spese sostenute dall’ente per l’erogazione dei servizi e le entrate necessarie a sostenere quelle spese”. E’ quanto afferma in una nota la Sinistra Popolare Reggio Calabria.

“Quali sono le voci e le somme inserite per le attività di derattizzazione disinfestazione della Città e delle zone periferiche di Reggio Calabria? Cosa e quanto viene inserito sia nel bilancio annuale di previsione ed il bilancio pluriennale di previsione? Chi cura o ha curato i servizi inerenti alle voci relative a servizi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, lotta ad insetti (esempio zanzare), ratti? Quali determine inerenti a quanto indicato?”.

“Tra le attività indifferibile in capo al Comune vi è compresa l’organizzazione di interventi preventivi finalizzati al mantenimento delle condizioni igieniche sanitarie ottimali nelle aree pubbliche e nei parchi e giardini. Affinché tali condizioni si realizzano è necessario che vengano pianificati interventi di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale (capoluogo e frazioni) da insetti/animali che dovessero infestare aree pubbliche o comunque ogni altro intervento di derattizzazione, disinfestazione, pulizia, sanificazione e disinfezione per emergenze sanitarie”.

“Tra il primo e secondo tempo, cosa ha fatto il prode eroe senza macchia e senza paura Giuseppe Falcomatà limitatamente alle voci relative alla Pulizia, Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione, Sanificazione dell’intero territorio visto lo stato di salute dello stesso? Visto che la città è invasa da diverse categorie di insetti (mosche, zanzare) ma soprattutto da topi, il primo cittadino forse aspetta l’arrivo del pifferaio magico dei fratelli Grimm? Quella è una favola, quella che vive Reggio ed i suoi cittadini è una triste ed amara realtà!”.

