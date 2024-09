Reggio Calabria, anche a Seminara arriva l’evento nazionale “Giornata del veicolo d’epoca”

StrettoWeb

Il 29 settembre è il giorno Nazionale dedicato al veicolo d’Epoca. In tutta Italia sono organizzati raduni, esposizioni, mostre tematiche, convegni e tutto ciò che può raccontare la storia del motorismo, con l’obiettivo di far conoscere e comprendere quanta cultura c’è in questo settore. L’associazione VE.G.A.S., “VECCHIE GLORIE AUTO STORICHE”, è un gruppo di appassionati che mettono a disposizione il proprio tempo libero per far conoscere e apprezzare il mondo delle auto storiche.

Quest’anno, grazie alla collaborazione dell’Associazione Kairos per Barritteri ed il Comune di Seminara, hanno scelto di celebrare questa giornata proprio nel nostro Comune. Il programma prevede delle mostre statiche con circa 50 auto d’epoca: la prima avrà come cornice la bellissima piazza Vittorio Emanuele III in Seminara, poi nell’altrettanto bellissima piazza Cannizzaro in Barritteri, infine nei parcheggi del ristorante “Al Rifugio del Gusto” sito in via Acquaniti, Barritteri. Il corteo di vetture d’epoca inoltre sfilerà per le vie di Seminara, Sant’Anna e Barritteri, come da locandina.

