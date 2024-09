Reggio Calabria, progetto “Ci prendiamo cura di te”: ci sarà il corso BLSD – PBLSD

StrettoWeb

Si terrà sabato 21 settembre il primo appuntamento, dell’annualità 2024/2025, del progetto “Ci prendiamo cura di te”, dell’APS Pandora, da cui cinque anni fa ha preso vita “Corredino Sospeso”. Progetto che lo scorso anno ha organizzato oltre quindici incontri tra screening, appuntamenti informativi e formativi. Ad inaugurare questa stagione sarà il corso BLSD – PBLSD (Basic Life Support & Defribillation Adulto e Pediatrico) organizzato con l’APS HELP, sempre tanto atteso e richiesto da tutti i partecipanti nel corso dell’anno, che avrà luogo sabato 21 settembre alle ore 9.00.

Il corso BLSD – PBLSD, certificato da SIMEUP (Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica), ha come obiettivo l’apprendimento delle manovre per intervenire velocemente ed in modo efficace in soccorso di un adulto, di un bambino e di un lattante o in arresto cardiaco. In occasione del corso i partecipanti apprenderanno anche le manovre per riconoscere e gestire l’ostruzione grave delle vie aeree sia su adulti che bambini e lattanti

È un evento aperto a tutti, ad ogni fascia d’età, e certificato a livello ministeriale ed è importante partecipare per diffondere la cultura della prevenzione. È consigliato, soprattutto, per:

genitori e nonni

baby-sitter, educatori, insegnanti e chiunque si occupi a vario titolo di bambini e anziani

chi lavora a contatto con il pubblico, in palestre e centri sportivi

addetti alle emergenze in ambito aziendale

volontari, Forze armate e Protezione civile

personale sanitario

È un corso, accreditato presso la Regione Calabria – Sistema Sanitario Regionale, valido anche per acquisire punteggio nei concorsi pubblici, per crediti scolastici e per ampliare il proprio curriculum vitae. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare l’APS Pandora su WhatsApp al numero 327 321 45 62 o cliccando su questo link https://wa.me/message/CUGQ56KCDPHBC1 (il numero non è abilitato alle chiamate).

