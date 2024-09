Reggio Calabria, si rompe una condotta in Via Marina: stop all’erogazione dell’acqua

StrettoWeb

“In un cantiere del Comune sulla via Marina, durante degli scavi, è stata rotta una condotta di distruzione dell’acqua potabile. Una squadra operativa della Sorical è sul posto per effettuare la riparazione ed è necessario interrompere l’erogazione del serbatoio Trabocchetto. L’erogazione del servizio riprenderà domani mattina alle 5:45. Ci scusiamo per i disagi”.

E’ quanto si legge in una nota della Sorical, che informa dello stop all’erogazione dell’acqua per via di una rottura della condotta dell’acqua potabile in un cantiere della Via Marina.

