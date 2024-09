Reggio Calabria, ancora guasti in centro: si rompe una condotta, sospesa erogazione dell’acqua in alcune zone

StrettoWeb

Ancora problemi di acqua a Reggio Calabria, precisamente in centro, a qualche giorno dai gravi disservizi in seguito a un guasto, risolto poi da Sorical lavorando giorno e notte. Adesso, sempre la stessa società, comunica che “a seguito della rottura di una condotta in via Cardinale Portanova, da parte della ditta che sta eseguendo lavori nei sottoservizi elettrici, si è reso necessario in via emergenziale sospendere l’erogazione idrica dal serbatoio del “Lazzaretto”.

“La sospensione dell’erogazione idrica riguarderà la zona di Tremulini, via Card. Portanova, via Borrace Crocevia, via Caserta Crocevia e durerà fino a conclusione dei lavori”, si legge ancora. Alcune zone del centro, dunque, avranno l’erogazione sospesa per un nuovo guasto.

