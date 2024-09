A Reggio Calabria il ritorno dell’illustre concittadino, il tenore Enzo Crucitti

StrettoWeb

La città di Reggio Calabria vede il ritorno di un illustre concittadino, il M° Enzo Crucitti, dopo anni di carriera e successi in tutto il mondo. Il tenore reggino, che ha iniziato la sua storia professionale sotto la guida di don Giorgio Costantino, e nel coro polifonico “Laudamus”, dopo avere studiato a Reggio ed essersi perfezionato a Milano prima ed all’estero, inizia il suo percorso artistico nel coro lirico “F. Cilea”, per poi traferirsi a Montecarlo, avendo vinto il concorso all’Opera del Principato di Monaco, dove, per più di vent’anni, ha partecipato agli eventi musicali e culturali monegaschi, cantando anche al matrimonio del Principe Alberto.

Si è poi esibito nei più prestigiosi teatri del mondo, dal Giappone al Canada, e più volte nel Sultanato dell’ Oman riscuotendo grande successo. Ha cantato coi più grandi tenori del mondo tra cui Placido Domingo, Josè Carreras, Luciano Pavarotti e Giuseppe Di Stefano. Gran parte della sua storia artistica è legata alla sua presenza nel coro dell’Arena di Verona, con centinaia di rappresentazioni nel teatro all’aperto più grande del mondo, assieme ai cantanti lirici più acclamati e sotto la direzione di maestri di grande bravura come Aldo Danieli, Armando Tasso, Kristan Missirvok, Fabrizio Cassi e Roberto Gabbiani.

