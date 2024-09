Reggio Calabria, residenti di Botteghelle sul piede di guerra: “non ci consentono neanche di accedere nelle nostre case e nei nostri garage, stanno calpestando i nostri diritti”

StrettoWeb

“Dopo la decisione del presidente del TAR che rinvia la discussione del ricorso all’assemblea collegiale del 9 ottobre, una nuova tegola si abbatte sui residenti, creando ulteriori criticità a quelle create dai bivacchi abusivi sotto i portici, dalla sporcizia, dalle risse già verificatesi e sedate dall’intervento di polizia e carabinieri. È stata emessa un’ordinanza che vieta la circolazione e il parcheggio nell’area ai non autorizzati”. E’ quanto afferma il Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori”.

“I residenti si sono prontamente organizzati per chiedere le autorizzazioni basando i loro convincimenti e le relative richieste sulle loro qualità di residenti, ma si sono sentiti rispondere che gli autorizzati in questione sono le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso e nessuna eccezione è prevista per i residenti. Una situazione che sta diventando esplosiva e che mette in discussione diritti essenziali”.

“I residenti sono determinati a chiedere con fermezza il rispetto dei loro diritti e chiederanno un incontro con il comandante della polizia municipale per evidenziare le criticità della decisione, rappresentare le loro esigenze e chiedere una modifica dell’ordinanza che consenta ai residenti di accedere nelle loro case e nei loro garage”.

