Reggio Calabria, a Ravagnese la scuola Pytagoras avvolta nel degrado

Sono di totale degrado e abbandono le condizioni in cui versa la zona dove c’è la scuola primaria Nosside Pytagoras distaccamento S. Elia nella zona di Ravagnese a Reggio Calabria. Le strade attorno al plesso, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, sono impraticabili per i bambini che frequentano l’istituto in quanto sui marciapiedi ci sono arbusti ed erbacce che non consentono la tranquilla viabilità pedonale.

Tutti i marciapiedi della zona sono sommersi da erbacce che creano disagi alla normale percorribilità pedonale e rendono impraticabile tutta l’area.

