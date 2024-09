Reggio Calabria, ragazzo salva coppia di anziani in difficoltà nella corrente dello Stretto: “pochi secondi e sarebbero morti, è stato un eroe”

StrettoWeb

Paura questa mattina a Lazzaro dove una coppia di anziani è mentre faceva il bagno è stata trascinata dalle correnti dello Stretto rischiando di morire. La coppia è stata salvata da un ragazzo, che vedendo la situazione difficile, si è lanciato in mare ed è riuscito a trarre in salvo la coppia. Il marito era stato trascinato a largo dalle correnti e la coppia, resosi conto della difficoltà ha iniziato a gridare chiedendo aiuto e tra le poche persone presenti, il giovane non ha esitato due volte a lanciarsi in mare ed andare ad aiutare la coppia.

Insieme al ragazzo anche il proprietario di un lido, accortosi della situazione, con l’aiuto del pattino ha aiutato nel salvataggio della coppia che ha ringraziato di cuore il ragazzo per il gesto encomiabile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.