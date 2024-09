Reggio Calabria: il Questore La Rosa accoglie 3 neo Commissari della Polizia di Stato

StrettoWeb

Il Questore di Reggio Calabria Dott. Salvatore La Rosa ha accolto tre neo Commissari della Polizia di Stato, provenienti dal 112° Corso tenutosi presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma. Il Commissario della Polizia di Stato Dott.ssa RUBERTO Micaela, classe 1995, originaria di Lamezia Terme, assumerà l’incarico di funzionario addetto del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro. Laureata in giurisprudenza ed abilitata all’esercizio della professione forense, ha anche svolto l’incarico di funzionario addetto all’ufficio per il processo presso il tribunale di Lamezia Terme.

Ad implementare l’organico dei funzionari dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sarà invece la Dott.ssa PIZZONIA Rita, classe 1986, reggina, già Ispettore della Polizia di Stato presso la Polizia Stradale di Reggio Calabria. Il suo percorso di studio vanta una laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università Mediterranea ed il conseguimento della specializzazione per le professioni legali, seguita dal tirocinio per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di avvocato.

Il Commissario della Polizia di Stato Dott.ssa MOTTA Carolina, classe 1992, originaria di Catania, laureata in giurisprudenza e specializzata alla scuola superiore per le professioni legali, abilitata alla professione forense come avvocato penalista, è stata invece assegnata al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cittanova, dove ricoprirà il ruolo di Vice Dirigente. Nell’accoglierle nella grande famiglia della Polizia di Stato, il Questore ha augurato loro un proficuo lavoro al servizio della comunità della provincia reggina.

