Reggio Calabria, proteste contro la nuova ZTL del centro storico: “non parteciperemo alla notte bianca di sabato”

“Ztl è una vendetta contro i cittadini del centro storico: in segno di protesta non parteciperemo alla Notte Bianca di sabato organizzata senza alcuna concertazione”, così un gruppo di commercianti del Corso Garibaldi di Reggio Calabria.

“Nessuno ha capito l’utilità della ZTL (Zona a traffico limitato) in sette traverse del Corso Garibaldi in prossimità di Piazza Duomo, così un gruppo di commercianti del Corso Garibaldi che continuano: una strategia persecutoria e paralizzante che è senza nessun motivo realmente valido, se non quello di desertificare esponenzialmente una delle zone centrali di Reggio!”.

“La scelta di istituire la ZTL al centro storico nel bel mezzo delle feste mariane ha il sapore di una vendetta dell’amministrazione contro le famiglie, i residenti e le attività commerciali del centro storico. È difficile, infatti, comprenderne le ragioni sia amministrative che politiche. E’ giustissimo mettere ordine nella Città, ma bisogna dare delle priorità: un’Amministrazione sapiente dovrebbe incentivare i commercianti, soprattutto dopo la crisi economica degli ultimi anni post pandemia, non perseguitarli a suon di multe per piccolezze”.

“L’istituzione della ZTL è un provvedimento non condiviso nemmeno con le associazioni di categoria dei commercianti e degli esercenti che vengono ulteriormente penalizzati in questo momento storico in cui invece l’amministrazione dovrebbe sostenere il tessuto economico e produttivo cittadino, già fortemente provato”.

“Insomma, continua il netto distacco di questa amministrazione con la realtà, con le reali esigenze dei cittadini e delle famiglie Non smettono, infatti, di stupirci le continue idiozie della Giunta comunale, che fallisce ogni cosa che fa, tranne una: quella di vessare fino allo sfinimento cittadini e commercianti. I commercianti concludono cosi’: Siamo assolutamente contro questa ZTL che, a nostro avviso, dovrebbe comprendere esclusivamente il Corso Garibaldi escludendo qualunque altra traversa, onde evitare che l’intera zona venga paralizzata e i cittadini siano sommersi dalle multe”.

