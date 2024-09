Reggio Calabria, Parco Botteghelle intitolato a Federica Cacozza chiuso: “zona di aggregazione e svago per bimbi e adolescenti lasciato al degrado”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativamente al Parco Botteghelle intitolato a Federica Cacozza a Reggio Calabria che nonostante è stato inaugurato più volte, si trova adesso chiuso e i bambini che potevano usufruire di uno spazio verde, sono costretti a rinunciare. Il lettore indignato afferma: “Egregio Direttore, da cittadino della zona sud, padre di due bambine, vorrei tanto chiedere al nostro Sindaco, notizie in merito al Parco Botteghelle intitolato a Federica Cacozza. Aperto e inaugurato più volte negli ultimi anni, adesso da più di un anno è tristemente chiuso, versando in stato di degrado e abbandono, nessuna notizia da parte dell’Amministrazione Comunale su questo sito ricco di verde, con giostrine, palestra all’ aperto, zone di aggregazione e svago per centinaia di bimbi e adolescenti, ora tutto è lasciato al degrado…. è bello vedere nascere opere e spazi nuovi in città ma fondamentalmente occorre mantenere e preservare quelli già esistenti !! Ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti sperando che qualcosa si smuova”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.