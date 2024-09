Reggio Calabria, oltre al danno la beffa: dopo 3 mesi nessun pagamento per gli scrutatori, e dal Comune continuano le prese in giro

StrettoWeb

Reggio Calabria è uno dei pochissimi Comuni d’Italia che non ha ancora pagato presidenti di seggio e scrutatori delle elezioni europee dello scorso 9 giugno. Sono passati ormai tre mesi rispetto a quanto le persone hanno prestato il loro servizio nei seggi svolgendo un compito fondamentale per lo svolgimento della democrazia, e ancora non hanno ricevuto il dovuto compenso previsto dallo Stato. L’ufficio elettorale continua a rispondere alle quotidiane sollecitazioni che il pagamento arriverà a breve, ma gli scrutatori si sentono ormai presi in giro.

“I compensi saranno erogati entro pochi giorni, al massino una settimana” scriveva una fonte legata al Comune di Reggio Calabria citando gli uffici competenti dell’ente il 21 agosto in un apposito gruppo di Facebook. Ma sono passati altri 14 giorni e ancora il compenso non è arrivato a nessuno. “Si invita cortesemente a non prestare attenzione alle voci infondate che circolano riguardo a un presunto ritardo nei pagamenti di sei mesi. Queste affermazioni non fanno altro che minare la fiducia nei confronti di coloro che gestiscono tali procedure, diffondendo inutili preoccupazioni tra i coinvolti“. E invece le uniche voci infondate sono quelle ufficiali, che da mesi promettono l’immediato pagamento e poi non lo effettuano. Il ritardo non sarà (forse? chi lo sa) di sei mesi, ma intanto tre sono passati ed è inaccettabile che in un Paese dell’Unione Europea, chi svolge un compito così essenziale per lo svolgimento della democrazia, venga così scarsamente considerato e per giunta preso in giro.

Gli unici a minare la fiducia nei confronti delle istituzioni sono gli stessi rappresentanti protagonisti di queste inefficienze clamorose: non sorprendiamoci, poi, se trovare presidenti di seggio e scrutatori è sempre più difficile. E qualche maligno potrebbe anche interpretare che venga tutto fatto appositamente per poi piazzare le figure vicine alla politica, come emerso dalle inchieste della Procura di Reggio Calabria sulle ultime elezioni comunali dove almeno due consiglieri del Partito Democratico, i due capigruppo dello stesso partito del Sindaco Falcomatà, praticavano brogli elettorali con scrutatori compiacenti.

