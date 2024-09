Reggio Calabria, grandi novità nel nuovo locale in centro: 5 serate di musica per Festa di Madonna | INFO

StrettoWeb

Aveva detto che ci sarebbero state delle novità, sin da subito, e non si riferiva soltanto all’aspetto prettamente culinario. Così è. Sì, perché il nuovo locale aperto in centro a Reggio Calabria – “Civoleva” – sito a Piazza Carmine, in Via Scala di Giuda 3 – ha pronte cinque serate all’insegna di musica e intrattenimento in occasione della Festa della Madonna della Consolazione.

Da venerdì a martedì, com’è noto, Corso, Lungomare e zone limitrofe si animano, pullulano di persone provenienti da tutta la Provincia. E’ da qui che “Civoleva”, la rosticceria di Bruno Crucitti (già proprietario di “Mangià”) in collaborazione con Giuseppe Remo, ha ben pensato di sfruttare l’occasione per proporre – accanto a buon cibo – anche dell’intrattenimento musicale. Aggiungeremmo, a ben guardare il programma, anche abbastanza vario. Dalle serate di tarantella, infatti, a quelle di musica italiana, passando per l’esibizione di due Dj, in due differenti sere.

Da precisare che, oltre al classico servizio di rosticceria offerto dal locale, in queste serate “Civoleva” propone il classico panino con la salsiccia, vera e propria tradizione in città. Il servizio partirà già da domani, 11 settembre, e proseguirà anche oltre Festa di Madonna, fino a domenica 24. Chiunque, quindi, potrà degustare il panino con la salsiccia, oppure assaggiare la rosticceria del nuovo locale, con la pinsa in primo piano.

Di seguito, ecco il programma con le cinque serate, che partiranno dalle 20.30 circa.

Venerdì 13 settembre : serata di Tarantella con Peppe Gatto

: serata di Tarantella con Peppe Gatto Sabato 14 settembre : esibizione di DJ Dado, che porterà musica e movimento

: esibizione di DJ Dado, che porterà musica e movimento Domenica 15 settembre : torna Peppe Gatto, che si esibirà con la performance che già lo ha visto protagonista in tv qualche anno fa, a Italia’s Got Talent

: torna Peppe Gatto, che si esibirà con la performance che già lo ha visto protagonista in tv qualche anno fa, a Italia’s Got Talent Lunedì 16 settembre : buona e piacevole musica italiana sulle note della band “I Briganti Italiani”

: buona e piacevole musica italiana sulle note della band “I Briganti Italiani” Martedì 17 settembre: ultima sera della festa accompagnata ancora da un DJ, Federica Caracciolo.

