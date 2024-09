Reggio Calabria, nuova mostra dell’artista CaMaRi

StrettoWeb

L’artista CaMaRi ha scelto la Galleria d’Arte Dedalo, situata in via Salvatore Quasimodo n° 5, Reggio Calabria, come sede della sua mostra personale dal titolo “CaMaRi – Astrazioni Liriche”. L’inaugurazione si terrà Domenica 8 Settembre alle ore 19:00. L’evento di apertura sarà arricchito dalle suggestive note della mezzosoprano Chiara Tirotta, accompagnata al pianoforte da Grazia Maria Danieli, per offrire agli ospiti un’esperienza artistica a 360 gradi.

Durante la serata, sarà inoltre possibile degustare una selezione di prodotti di “Origini – Gluten Free”. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 12 Ottobre 2024 e sarà visitabile gratuitamente dal Martedì al Sabato negli orari 09:00-12:00 e 17:00-20:00. Un evento da non perdere per gli appassionati d’arte e per tutti coloro che desiderano immergersi nelle suggestive opere di CaMaRi.

