Reggio Calabria, al Museo Archeologico iniziativa su Piazza del Popolo

Promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos con il suo Centro Studi per la Cultura dell’Architettura e del Paesaggio, congiuntamente con il Museo Archeologico Nazionale, e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria e dell’Associazione Nike, si terrà mercoledì 25 settembre presso la sala conferenze dello stesso Museo Archeologico con inizio alle ore 17,00 l’incontro sul tema “Piazza del Popolo. Uno spazio pubblico nel cuore dell’espansione dopo il terremoto del 1908” con l’intervento del Prof. Arch. Renato Laganà, già docente presso l’Università Mediterranea e autore di importanti e fondamentali saggi dedicati alla storia della Città. Egli metterà a fuoco, oltre alla fase di ricostruzione della Città di Reggio Calabria dopo il terremoto del 1908, le fasi della realizzazione della piazza e le sue funzioni urbanistiche e sociali, sfociando nel valore artistico dei bassorilievi, opera dello scultore Celestino Petrone (1904 – 1985, che impreziosiscono gli elementi e, quindi le funzioni precipue dello spazio nell’epoca del suo disegno.

Nel corso degli anni al centro dell’interesse e della programmazione dell’Associazione Culturale Anassilaos è stata la ricostruzione di Reggio Calabria all’indomani del 1908. Un ricostruzione ritardata spesso da beghe locali e gelosie tra i proprietari degli edifici distrutti che anteponevano il loro interesse alle proposte di riedificazione, tra gli stessi architetti e ingegneri incaricati della ricostruzione ma soprattutto dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale che assorbì le risorse dello Stato nello sforzo bellico. Incontri l’Anassilaos ha dedicato a quei Reggini che con passione si sono impegnati a favore della ricostruzione, dal Ministro Giuseppe De Nava, che molte leggi propose per Reggio e Messina, fino a Giuseppe Valentino, ultimo sindaco, che può essere ben a ragione considerato il “ricostruttore di Reggio” e al primo podestà Giuseppe Genoese Zerbi.

All’incontro porteranno i saluti introduttivi Fabrizio Sudano, Direttore del MArRC, Stefano Iorfida, Presidente dell’Associazione Culturale Anassilaos, Ilario Tassone, Presidente dell’OAPPC di Reggio Calabria Irene Calabrò, Presidente dell’Associazione Nike. Introdurrà l’ospite Antonella Postorino, Referente del Centro Studi Anassilaos per la cultura dell’Architettura e del Paesaggio. Nel corso dell’incontro verrà proiettata la restituzione grafica in 3D curata da Claudio Sergi, membro del Centro Studi per la Cultura dell’Architettura e del Paesaggio Anassilaos.

