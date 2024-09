Reggio Calabria: mamma e cucciolo salvati dalla Polizia Stradale sulla SS106

StrettoWeb

Lieto fine per una mamma e un cucciolo che sani e salvi sono stati riconsegnati al proprietario che, palesemente emozionato, ha ringraziato i gli agenti della Polizia Stradale di Reggio Calabria per averli salvati. I due cani vagavano lungo la strada statale 106 rischiando di essere travolti dalle macchine in transito ma per fortuna i due agenti sono riusciti con prontezza e non poche difficoltà ad avvicinarsi ai cani e conquistare la loro fiducia. Ripristinata la viabilità e messi i cani tra le braccia del loro padrone, Maria Luisa e Vincenzo hanno ripreso il loro normale servizio di pattuglia.

