Reggio Calabria, lunedì carenza idrica in alcune zone: disattivata energia elettrica

“Si comunica che Lunedì 16/09/2024 dalle ore 08.00 e fino a conclusione dei lavori sarà disattivata l’energia elettrica dei pozzi S. Agata. Tale richiesta è motivata dalla necessità di ultimare i lavori di manutenzione straordinaria. Pertanto potrebbe verificarsi carenza idrica nelle zone di Sbarre Centrali, Viale Calabria e Via Gebbione“.

Così in una nota la Sorical annuncia il disservizio per lunedì 16 settembre. Potrebbe mancare l’acqua a causa di lavori ai pozzi Sant’Agata, per cui è necessaria la disattivazione dell’energia elettrica. Una tegola ulteriore, in quelle zone, in questi giorni già fortemente “segnate” dal caos viario susseguente alle Giostre e alla chiusura delle strade per Festa di Madonna a Reggio Calabria.

