Reggio Calabria, la Regione avvia accordo Trenitalia-Atam: 55 navette al giorno tra la stazione, l’aeroporto e il GOM | DETTAGLI

Arrivare in treno Regionale alla stazione di Reggio di Calabria Centrale e raggiungere l’aeroporto “Tito Minniti” oppure il GOM – Grande Ospedale Metropolitano, diventa comodo e veloce grazie al nuovo Link. Nato dalla sinergia fra il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) e ATAM S.p.A., di concerto con la Regione Calabria/ARTCal committente del servizio ferroviario, il nuovo collegamento sarà attivo dal 5 settembre 2024.

Sono 55 i collegamenti previsti nei giorni feriali e 28 quelli nei giorni festivi per raggiungere dalla Stazione di Reggio di Calabria Centrale l’aeroporto dello Stretto in circa 15 minuti, con una frequenza di circa 30 minuti a corsa. Sono invece 58 le corse bus nei feriali e 28 nei festivi quelle fra la stazione e il GOM, con circa 20 minuti di percorrenza ed una frequenza di circa 30 minuti a corsa.

Le soluzioni treno + bus sono acquistabili su tutti i canali Trenitalia inserendo come destinazione di partenza o arrivo “REGGIO CALABRIA AEROPORTO BUS” oppure “REGGIO CALABRIA OSPEDALE GOM”. Il prezzo del biglietto per raggiungere in bus l’aeroporto di Reggio Calabria o l’ospedale GOM di Reggio Calabria è di euro 1,50 da sommare al prezzo del biglietto del treno.

