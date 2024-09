Reggio Calabria: nella sede di Confindustria incontro tra sindacati ed Ecologia Oggi

StrettoWeb

“Circa sette ore di riunione a fronte di un verbale dato in pasto alle testate giornalistiche con l’unico scopo di delegittimare il lavoro delle segreterie sindacali CGIL CISL UIL e FIADEL nella riunione tra azienda e sindacati che si è svolta nei locali di Confindustria giorno Lunedì 2 settembre. Cominciamo col dire che l’oggetto dell’incontro in questione era la discussione inerente all’ organizzazione aziendale anche in vista del nuovo piano operativo che porterà ad un cambiamento radicale del servizio di raccolta. Premesso che lavoratori e cittadini stanno pagando ormai da anni il malfunzionamento del servizio in questione, abbiamo proposto all’azienda che il processo di sviluppo propedeutico all’ avvio del nuovo piano operativo venga effettuato in modo condiviso con le segreterie aziendali, che possono mettere a disposizione dell’azienda e dell’ente appaltante, le conoscenze maturate negli anni di lavoro svolto sul territorio. Per quanto riguarda le dichiarazioni dell’azienda che al personale sono stati concessi 500 giorni di ferie si sottolinea che i giorni in questione rispondono anche a ferie forzate di cui i lavoratori hanno dovuto usufruire in modo obbligato nel frattempo che l’azienda provvedesse ad effettuare le visite mediche di idoneità. Dette problematiche, unitamente alla questione delle ferie estive non concesse, infatti, sono all’ordine dello stato di agitazione ancora pendente. Per quanto riguarda i 60 dipendenti circa assenti al giorno, non si tratta di personale in malattia ma anche di lavoratori che godono di congedi parentali e leggi a tutela dei familiari disabili“. E’ quanto scrivono in una nota Francesco Callea della FP Cgil, Giuseppe Spinelli della Fit Cisl, Giuseppe Condello della UilTraporti e Giuseppe Triglia della della Fiadel.

“Riunione positiva”

“Detto ciò, è giusto dichiarare da parte nostra che la riunione ha portato ad un avvicinamento tra le parti dato che l’azienda ha risolto buona parte delle problematiche che riguardano la concessione dei permessi di uscita per problematiche urgenti e la concessione delle ferie. Oggi 12 settembre le parti si sono riunite nuovamente per continuare a parlare di riorganizzazione aziendale. Abbiamo appreso, con grande soddisfazione, che come da impegni presi l’azienda non solo ha assunto il personale mancante previsto nel bando di gara ma ha selezionato e contrattualizzato ad oggi altri 30 lavoratori portando la forza lavoro a 357 unità“, evidenzia la nota.

“Chiarimenti in merito al nuovo servizio”

“Ci sono stati ulteriori chiarimenti in merito al nuovo piano di servizio, tra cui l’istituzione di nuove APP con cui l’utenza avrà modo di poter segnalare disservizi e chiedere info e l’attivazione di un contact center che permetterà una gestione più fluida dell’intero sistema dalla stessa segnalazione di un disservizio al tempestivo intervento. Saranno istituite isole ecologiche itineranti e tornerà il servizio di lavaggio dei cassonetti stradali, che verranno posizionati in alcune zone della città. Il parco mezzi sia del servizio di spazzamento che per quello di raccolta verrà rinnovato per rispondere alle esigenze richieste dal nuovo piano di servizio Con questi propositi e con la collaborazione dei cittadini siamo certi in città si potrà tornare a vivere di spazi ben organizzati e puliti e vogliamo sottolineare che il progetto di Ecologia Oggi nasce seguendo le direttive previste dal bando di gara espletato dall’Amministrazione Comunale dietro le attente valutazioni che tecnici comunali hanno effettuato sul territorio. Dietro tali premesse e per non lasciare spazio ad errore alcuno, abbiamo informato la società che a breve chiederemo un tavolo tecnico con la presenza dei dirigenti e dei tecnici comunali dedicati ai servizi del settore ambiente e dell’Assessore al ramo”, spiega la nota.

“I lavoratori non si toccano”

“Per quanto sopra, infine, ci teniamo a dichiarare che dato l’approccio propositivo che hanno avuto gli incontri, non ci saremo mai aspettati che qualche testata giornalistiche online desse vita ad un attacco diretto e ingiustificato ai lavoratori. Pur sapendo che, purtroppo da anni ,conviviamo con la problematica di soggetti che hanno a cuore le aspirazioni personali più che il bene dei lavoratori e dato che non siamo più disposti a sottostare a certi doppiogiochismi, abbiamo deciso di dare chiarimenti alla popolazione attraverso questo comunicato. I lavoratori non si toccano e non permettiamo più a nessuno, neanche a chi è disposto a tutto pur di farsi spazio per garantirsi benefici personali, di mettere alla mercé dell’opinione pubblica chi svolge il servizio giornalmente in modo serio e dignitoso, oltretutto in un momento così delicato in cui le parti sociali in sinergia con Ecologia Oggi e l’amministrazione comunale devono dare avvio ad un progetto in cui verranno spese molte risorse sia in termine lavorativo quanto in quello economico e in cui il buon senso deve essere la prima arma da utilizzare per non spostare l’attenzione dallo svolgimento dell’ attività lavorativa di tutte le componenti che ne prenderanno parte”, conclude la nota.

