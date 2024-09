StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato pochissimi minuti fa in Via Don Orione e precisamente difronte la chiesa di Sant’Antonio a Reggio Calabria. Il sinistro sembrerebbe sia stato autonomo. Un ragazzo a bordo di uno scooter ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare violentemente sull’asfalto.

Il giovane, per lo sbalzo sull’asfalto, lamenta dolori alla gamba. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 che stanno bloccando il giovane per trasportarlo in ospedale.

