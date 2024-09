Reggio Calabria, inaugurata la mostra personale di Carmela De Gregorio

StrettoWeb

“CaMaRi – Astrazioni Liriche”, la mostra personale di Carmela De Gregorio, è stata inaugurata Domenica 8 Settembre presso la Galleria D’Arte Dedalo. CaMaRi nasce come cantante lirica, ma per motivi di salute, deve lasciare il canto improvvisamente. Con una grande forza d’animo, decide di dedicarsi alla pittura, “pasticciando” con i suoi nipoti le prime tele in tarda età. Un dono per lei che, da autodidatta, si avvicina al Mondo dell’Arte, le sue opere vengono apprezzate fin da subito, in particolare dai suoi figli, i suoi “primi fan”, infatti inizia ad esporre nelle prime collettive sul territorio della città di Reggio Calabria. Il cruciale appoggio della famiglia nel suo nuovo percorso di vita, le ha permesso di crescere stilisticamente trovando sempre più approvazione dal grande pubblico. Durante la Vernice Art Fair di Forlì, ha attratto i visitatori con la sua arte.

Sempre in continua ricerca, CaMaRi versa il colore sulla tela, donando poi verso e movimento ai colori, i quali “parlano” all’animo dell’artista, mostrando dove desiderano andare. Un incontro di sentimenti ed emozioni, che guida l’animo del fruitore alla ricerca del colore, dell’ordine nel movimento. Istigato dai colori, il fruitore mostra il suo animo più nascosto, restando incantato dalle opere di CaMaRi.

L’artista si diverte ad ascoltare le motivazioni della scelta delle opere da parte dei nuovi proprietari. Ognuno mostra un sentimento diverso, una motivazione che trascende da quelle iniziali dell’artista.

“Ed è giusto così!”, afferma con soddisfazione Carmela, “L’opera d’Arte deve muovere gli animi di chi la guarda. Un’Opera comprensibile solo all’artista, che l’ha realizzata, che senso ha? L’Arte è per rendere bello il Mondo e ognuno deve poterla comprendere!”.

Attraverso la semplicità di un gioco-pittura, i sentimenti emergono, si mescolano, cambiano, si allontanano, diventano altro, sempre diverso. La tela e i colori diventano un tutt’uno che incanta e magnetizza lo sguardo, costringendo il fruitore a non allontanarsi dall’opera.

La curatrice, Silvana Marrapodi, afferma: “CaMaRi è stata una piacevole scoperta. Con la sua energia e la sua forza, coinvolge tutti, sempre pronta a inviare le sue opere, con Dedalo ha esposto in ben due fiere d’Arte e quest’anno viaggerà per il Nord Italia. I suoi colori attirano il pubblico, che incantato non vuole lasciare l’esposizione, quasi volesse “mangiare” con gli occhi il quadro per non perdere nulla e cercare di ricordarlo in eterno.”

Il Consigliere Comunale, avv. Mario Cardia, ospite della mostra, ha dichiarato nel corso dell’evento: “Doveroso essere qui insieme a una grande artista come Carmela De Gregorio che con le sue opere ha davvero coinvolto tutti regalando grandi emozioni. Con questo gruppo guidato magistralmente da Silvana Marrapodi c’è piena sintonia ed e’ davvero motivo d’orgoglio farne parte. Grazie di cuore per tutto quello che state realizzando , per l’impegno e la passione che ci mettete e per la qualità che contraddistingue le vostre iniziative”, così Mario Cardia nel corso del suo intervento.

La mostra sarà fruibile fino al 12 Ottobre, dal Martedì al Sabato dalle 09:30 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00, presso la Galleria d’Arte Dedalo sita in via Salvatore Quasimodo n. 5 (RC).

