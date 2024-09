Reggio Calabria, il Comune sullo spettacolo di Valerio Lundini e i Vazzanikki: “migliaia di persone attirate sul Lungomare”

StrettoWeb

“Il Reggio Live Fest taglia il nastro e parte in modo esaltante con il live riuscitissimo di “Valerio Lundini e i Vazzanikki”. L’evento, progettato della Show Net di Ruggero Pegna, finanziato in compartecipazione da Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, col contributo della Regione Calabria, ha attirato sul Lungomare Italo Falcomatà migliaia di persone, tra cui moltissimi giovani, che hanno assistito ad un’esibizione impeccabile che ha combinato mirabilmente il profilo già noto di Valerio Lundini, comico ed autore televisivo, con quello squisitamente musicale”. Lo afferma, in una nota, il Comune di Reggio Calabria. In realtà, però, all’evento di ieri sera c’era davvero pochissima gente come già anticipato con foto e video su StrettoWeb.

“Testi divertentissimi e mai banali: satira, parodie ed impegno sociale che lasciano il sorriso e fanno riflettere in modo intelligente. Grande coinvolgimento di un pubblico che segue fin dalle prime battute ogni brano dimostrando di conoscere i testi a memoria; ne è dimostrazione l’averli cantati, puntualmente, assieme a tutta la band”.

“Persone di ogni età che non hanno esitato a manifestare, in ogni forma, l’apprezzamento agli artisti fino alla conclusione canonica del live con la richiesta insistente di un rituale “bis” che diventa uno spettacolo a sé: con il brano “Tappa-Boogie”, infatti, la band scende dal palco continuando a suonare in modo brillante a mo’ di corteo. i fans seguono, in processione, fino al rientro degli artisti alle postazioni ordinarie con un “Lundini-show” che lo vede suonare, in retroversione di spalle alla tastiera del piano elettrico, con le mani che procedono a memoria. Sonorità funky, progressive, vintage-rock e pop a supporto di testi brillanti”.

“Serata caratterizzata da un clima di festa continuo che inaugura al meglio il cartellone del festival realizzato in occasione delle festività mariane di Reggio Calabria. Il secondo appuntamento vede l’esibizione di un grande Ron “multigenerazionale” e si preannuncia uno evento di alto livello attrattivo” conclude la nota del Comune.

