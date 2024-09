Reggio Calabria: grosso ramo finisce sull’Opera di Tresoldi danneggiandola

StrettoWeb

Un grosso ramo è caduto questo pomeriggio su una colonna di “Opera” di Tresoldi sul lungomare di Reggio Calabria. Il ramo spezzandosi e cadendo al suolo, ha danneggiato la struttura dell’artista che interverrà successivamente per il ripristino. Per fortuna il crollo non ha causato danni a persone in quanto in quel momento nessuno si trovava sul luogo. Sul posto anche due agenti della Polizia Municipale.

