Reggio Calabria: fine settimana impegnativo e ricco di soddisfazioni per la scuderia Piloti per Passione

E’ stato un fine settimana impegnativo e come sempre produttivo e ricchissimo di soddisfazioni per piloti, addetti e direttivo della scuderia di Sambatello per i risultati ottenuti a Gubbio, Curinga e Ucria. Giuseppe Aragona in E1 Italia +3000 e Roberto Megale in RS Plus 1600, alla finale di Gubbio, conquistano con autorevolezza il titolo di Campioni italiani, nella massima serie di SUPERSALITA.

A Curinga, Campionato Italiano Slalom, notevole prestazione dei piloti della scuderia reggina, Aricò Giuseppe, Battaglia Francesco, Calabrò Rosario, Cammareri Francesco, Fallara Bruno, Florimo Giuseppe, Lipari Salvatore, Pignatore Davide e Rechichi Gaetano con numerose vittorie di classe e gruppo, tra cui spicca il terzo posto assoluto di Gaetano Rechichi che con la sua Elia Avrio 1.000 cc, si inserisce prepontemente tra i titani delle gare a birilli e già vincitore di tre edizioni. Infine ad Ucria, ME, ottimo 1° posto di classe e 4° assoluto per Giovanni Greco con la sua Radical da litro e 6.

Soddisfacente 1° posto di classe per Totò Lipari a bordo della sua A 112 di gruppo S con cui comincia ad avere più confidenza. Instancabile la segreteria che ha già approntato il programma della scuderia per le due cronoscalate di questo mese, coppa Nissena, CL e Tiriolo, CZ che viene ripresa dopo diversi anni.

