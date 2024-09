Reggio Calabria, all’I.C. “Falcomatà-Archi” aule immersive, laboratori e visori RV

StrettoWeb

Arredi modulari, un device per ogni alunno con un sistema per far dialogare tra loro i vari pc, strumenti di archiviazione e condivisione in rete dei prodotti realizzati, proiettori interattivi a carattere immersivo, LIM a fogli mobili, una dotazione di visori RV e impianti multimediali per ogni ambiente di apprendimento, sono solo alcune delle strumentazioni di cui si è dotato l’Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi nell’ottica della transizione digitale proposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Nel corso dell’ultimo anno, infatti, l’adesione della scuola reggina al Piano Scuola 4.0, Next generation classroom (Azione1) ha visto l’attivazione di un gruppo di lavoro che ha portato alla creazione di diversi ambienti di apprendimento innovativi grazie al progetto “Obiettivo Futuro 4.0” finanziato con i fondi del PNRR. L’Istituto Falcomatà-Archi affronta quindi l’avvio del nuovo anno scolastico con arredi e strumentazioni degni delle scuole più all’avanguardia.

Lo sforzo portato avanti dal prestigioso istituto reggino, per realizzare contesti di apprendimento significativi e concreti, ha portato alla realizzazione di aule che renderanno la didattica più efficace e divertente in un contesto strutturalmente sicuro. I nuovi ambienti di apprendimento, che possono essere ammirati in un video illustrativo pubblicato sui social della scuola, è visibile al link https://youtu.be/_jxktbgiWh8. Saranno fruibili dagli studenti già dal primo giorno di scuola.

“Nessuno sforzo è stato lesinato dai nostri progettisti e collaboratori per realizzazione e allestimento dei nuovi spazi educativi. Siamo certi che le nuove aule, che saranno a disposizione di tutta l’utenza della scuola, permetteranno agli alunni di fruire nel modo più proficuo di una didattica realmente innovativa. Corsi di formazione già calendarizzati consentiranno ai docenti di acquisire le competenze necessarie all’uso delle nuove strumentazioni per effettuare attività progettuali e lezioni interattive. Auguriamo a tutti i nostri ragazzi un sereno inizio del nuovo anno scolastico che, siamo certi, porterà loro nuove occasioni di arricchimento culturale”. Con queste parole la Dirigente Scolastica, dott.ssa Serenella Corrado, si dichiara soddisfatta del lavoro realizzato e pronta ad accogliere nuove sfide di miglioramento nell’interesse degli alunni.

