Reggio Calabria: dopo 10 anni torna “Cinemalab”, corso di cinema per studenti

Torna a Reggio Calabria, esattamente dopo dieci anni, Cinemalab, un corso sul cinema che ha avuto enorme successo attraverso un percorso formativo di cinema svolto per gli studenti all’interno del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci nel 2014. Ideato da Cecilia C. Maesano Monorchio, con la direzione artistica del regista Luigi Parisi, il corso prevedeva l’intervento di numerosi esponenti dello spettacolo e della ribalta del piccolo e grande schermo per insegnare la materia “Cinema” ad allievi del quarto e quinto anno.

La dirigente scolastica del tempo, la Prof.ssa Giusi Princi, supportata dal Dott. Giovanni Verduci (allora vice presidente della Provincia), e dall’onorevole Francesco Cannizzaro, diedero la possibilità di poter realizzare numerose lezioni extracurriculari all’interno dell’anno scolastico, realizzando un cortometraggio (protagonista ai tempi un giovanissimo Fabrizio Maria Barbuto, oggi acclamato giornalista di prestigiose testate nazionali) selezionato e premiato in diversi festival cinematografici italiani.

L’edizione di quest’anno

Ora, il regista Parisi, accompagnato nuovamente dalla dott.ssa Maesano, ha riproposto un’edizione speciale – questa volta all’interno dell’istituto scolastico De Amicis/Bolano – che nella persona del Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Romeo ha riacceso la scintilla per un grande ritorno del progetto nel teatro della sua scuola, accogliendolo con notevole entusiasmo. Questa volta però, l’edizione Cinemalab 2024 ha cambiato veste mutando in un più agile workshop di quattro giorni dove, il regista de l’Onore e il Rispetto e di numerose altre fiction targate Mediaset, ha creato per i partecipanti un laboratorio full-immersion di Acting e Tecnica Cinematografica.

Non solo. Tutto questo è stato anche il primo “start” di una serie di progetti avviati e gestiti dall’associazione Jasmin’s Cinema Moda & Dance di Silvia Nasuti che intanto, è divenuta presidente Fedic per il territorio di Reggio Calabria e che, per l’occasione, è stata insieme alla Maesano, co-organizzatrice dell’evento. Infine, il workshop ha trovato il proprio culmine divenendo un vero e proprio set in cui i partecipanti, coadiuvati da professionisti locali come Giacomo Conti (attore e testimonial spot Amaro del Capo), Benvenuto Marra (Radio Touring), Francesca Russo (Miss Eleganza Calabria), Jenny Anghelone (attrice teatrale) e Ambrogio De Lorenzo (il Babbo Natale di Reggio Calabria) hanno dato vita a una commedia divertentissima che ha per titolo “Hanno ammazzato Babbo Natale”, in cui, sulla base di un delitto, si sviluppa un esilarante interrogatorio condotto da uno strampalato commissario su tutti i sospettati. Sotto la direzione del regista, gli allievi-attori hanno maturato una splendida esperienza di recitazione davanti alla macchina da presa girando un mediometraggio che uscirà proprio sotto le feste di Natale, con una “premiere” cinematografica anche aperta al pubblico. Il lavoro sarà infine destinato alla diffusione televisiva e ai migliori festival di cinema nazionali.

Le attrezzature illuminotecniche sono state fornite da Paolo Campolo (Golden Photo di Lazzaro) e i supporti per il set, da Enzo Coliandro. La produzione di Cinemalab 2024 desidera inoltre fortemente ringraziare tutti i partecipanti (che hanno ricevuto a fine lavori un attestato riconosciuto da Fedic Film Italia) nelle persone di: Silvia Nasuti, Vincenzo Marco Cianci, Vincenzo Amadeo, Matilde Casile, Stefania Cilione, Deva Angelis, Valentina Canino, Alessia Paternò (giunta da Petralia Sottana provincia di Palermo), Davide Condò, Eliana Sapone, Vincenzo Pinneri, Nikol Rosaria Manduci, Pino Condò, Nino Spurio e le piccolissime “star” Jasmine Hilary Malafarina e Amira Viorica Neagu.

Alla conferenza stampa moderata da Benvenuto Marra, tenutasi a Palazzo S. Giorgio nella Sala dei Lampadari, sono intervenuti via videomessaggio il presidente Fedic e la responsabile Fedic Scuola (rispettivamente, Lorenzo Caravello e Laura Biggi), l’ex alunno Cinemalab ed. 2014 Fabrizio Maria Barbuto e in presenza, l’assessore al Turismo e Sport dott. Giovanni Latella. Dopo aver proiettato un velocissimo provvisorio trailer di 30 secondi del cortometraggio, il regista Luigi Parisi ha promesso: “visto l’incredibile apprezzamento ricevuto, torneremo con nuovi workshop, masterclass e numerose altre iniziative per promuovere non solo gli artisti locali e lo splendido territorio calabrese ma, per promuovere arte e cultura attraverso il mezzo cinematografico diffondendolo come merita nel resto dell’Italia e all’estero”.

