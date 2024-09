Reggio Calabria, domani sera la prima kermesse “Open Giudecca”: libri, musica e cultura nel cuore della città

StrettoWeb

Venerdì 20 settembre dalle ore 17.30 sino alle 20.30 per la prima volta in città si svolgerà la kermesse “Open Giudecca” da una idea congiunta dell’Associazione Asp Comunità Patrimoniale “Scalinata monumentale di via Giudecca” e la Coop culturale Spazio Open. Durante la manifestazione incontri, presentazioni, dialoghi e musica, perché come scriveva Italo Calvino nelle Città Invisibili le città sono luoghi di scambio ma questi scambi non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi. Appuntamento quindi in piazza nuova di via Possidonea, di fronte scalinata di via Giudecca.

