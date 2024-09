Reggio Calabria discarica a cielo aperto: la foto emblematica che sta facendo infuriare gli utenti social

StrettoWeb

La situazione rifiuti a Reggio Calabria continua ad rimanere delicata. Una sorta di incubo senza fine, di tunnel senza uscita, che va avanti ormai da tanti, troppi anni. Dall’avvento del primo mandato Falcomatà, con l’istituzione dei mastelli porta a porta, è stata sempre una grande fatica, tra raccolta a singhiozzo, una marea di discariche abusive a cielo aperto da nord a sud e l’immancabile – e a tutte le latitudini – ira dei cittadini. A non mancare mai, invece, la richiesta di saldo e acconto TARI, la tassa sui rifiuti che a Reggio Calabria è tra le più alte d’Italia.

In riferimento a questi due fattori, c’è una foto che circola da qualche ora sui social e che ha fatto infuriare gli utenti. Giustamente. C’è un cartello con un manifesto che avvisa del pagamento TARI (risale a qualche settimana fa, dal momento che la scadenza della terza rata risaliva al 31 agosto) e sotto, in strada, ad affiancare cartello e manifesto, buste piene di immondizia sparse. E’ una foto emblematica, significativa, rispetto a quella che è la situazione attuale.

Il problema delle discariche abusive non è mai stato risolto in città, in questi dieci anni, al netto dell’intervento (l’unico risolutore) di qualche mese fa sul vialone che conduce ai mercati agroalimentari di Mortara. Per quanto riguarda la raccolta porta a porta, invece, qualche segnale di miglioramento si era intravisto con Teknoservice, che però ha dovuto lasciare spazio – in seguito al ricorso vinto – a Ecologia Oggi. Quest’ultima, però, non ha mai convinto sin dal suo insediamento, tra ritardi e assenze. E la situazione resta complessa.

