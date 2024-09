Reggio Calabria, il Conservatorio Cilea riapre alle domande di ammissione: scadenze, info e orari

StrettoWeb

C’è tempo fino a sabato 14 settembre per presentare la domanda di ammissione al Conservatorio Cilea per l’A.A. 2024-25. La riapertura dei termini è stata possibile grazie a nuove disponibilità di posti in alcune classi. L’elenco dei corsi per i quali si può presentare domanda on-line e le informazioni necessarie sono reperibili sul sito dell’Istituzione www.conservatoriocilea.it.

Gli esami di ammissione si svolgeranno entro il mese di ottobre. La segreteria studenti è aperta al pubblico il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00. E’ possibile telefonare nei giorni di martedì e giovedì tra le ore 11:00 e le ore 12:00.

