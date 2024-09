Reggio Calabria, il Comune cambia l’ordinanza per le Feste: adesso c’è il doppio senso in via Marina alta | DETTAGLI

StrettoWeb

Il Comune di Reggio Calabria cambia le regole per le Feste e rimodula l’ordinanza relativa alla viabilità in centro. L’ordinanza prevedeva l’interdizione alla viabilità in via Nino Bixio e via Caridi e adesso è stata modificata dato che già nelle poche ore dall’entrata in regime, ha mandato nel totale caos una intera zona della città e questa situazione sarebbe peggiorata ancora di più da lunedì, giorno in cui riapriranno le scuole.

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro in Questura proprio alla luce delle modifiche alla viabilità e per riorganizzare i provvedimenti approvati revocando appunto l’ordinanza. Le modifiche apportate alla viabilità prevedono anche il doppio senso di circolazione sul Corso Matteotti e il divieto di sosta fino a martedì ambo i lati, sul lungomare Falcomatà tra Piazza Indipendenza dove c’è il palco per i concerti, via XXIV maggio e la zona dei parcheggi della stazione lido nord e sud.

Il provvedimento è stato reso possibile soltanto previa la decisione del Comune di bloccare i lavori dei cantieri del Lungomare e quindi rimuovere il cantiere della zona Sud del Lungomare. I lavori rimarranno fermi, quindi, fino a mercoledì prossimo quando il cantiere verrà ripristinato con la regolare viabilità dell’area.

