Reggio Calabria: la Cisl Fp ha indetto un’assemblea del personale del Settore Polizia Locale

StrettoWeb

“Si comunica che la Cisl Fp ha indetto un’assemblea del personale del Settore Polizia Locale del Comune di Reggio Calabria che si terrà giorno 10 settembre 2024 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il porticato antistante il Comando sito in viale A. Moro 18 con odg “impianto di condizionamento del Settore di Polizia Locale non funzionante da 2 mesi”. Varie e d eventuali. Come nel passato, circa due anni fa, il personale del Comando di Polizia Locale deve lavorare in condizioni disumane in ambienti dove il microclima si attesta attorno ai 32-35 gradi, pertanto in violazione di tutte le norme in materia di sicurezza dei lavoratori. Durante l’assemblea/sit-in si decideranno i successivi passi da intraprendere unitamente ai dipendenti”. E’ quanto afferma in una nota il Segretario Generale Cisl FP Vincenzo Sera.



Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.