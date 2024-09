Reggio Calabria, chiusura grandiosa per il Mediterranean Welness

StrettoWeb

Si è conclusa ieri sera la XII edizione del Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi, un’edizione che sarà ricordata per il boom di presenze e l’entusiasmo travolgente del pubblico. Con quasi 3000 presenze ogni giorno, per un totale di 12.000 visitatori, l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria ha vibrato per quattro giorni, ospitando migliaia di partecipanti che hanno riempito gli spalti e animato ogni attività con calore e partecipazione.

La manifestazione, organizzata dalla TxT Cooperativa Sociale e patrocinata dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito dell’Estate Reggina 2024, ha dimostrato ancora una volta di essere un evento di riferimento per la città. Grazie al contributo della Regione Calabria e all’iniziativa “Calabria Straordinaria”, la Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi, ha saputo coniugare sport, cultura, benessere, sociale e spettacolo, offrendo un programma variegato e coinvolgente che ha soddisfatto tutte le fasce d’età.

Questo evento, come ogni anno, ha portato con sé un messaggio molto più profondo. La Mediterranean Wellness, ispirata dagli insegnamenti del missionario cristiano Gilberto Perri, nasce con l’intento di diffondere i valori di solidarietà, giustizia, amore e fede. Gilberto Perri, con una vita dedicata ai più deboli e rinunciando alla sua brillante carriera che lo avrebbe portato a diventare Prefetto, ha incarnato la volontà di servire il prossimo e realizzare sulla terra il messaggio di Gesù Cristo, così come dice il “Padre Nostro”.

Dall’apertura del 5 settembre con il Casting “Rhegium Reveletion” (che ha visto protagonisti direttamente dal Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e da The Voice Kids, Michele Bruzzese) fino all’ultimo giorno, l’Arena è stata infatti un continuo susseguirsi di emozioni: dalle masterclass di fitness, che hanno visto la partecipazione di centinaia di appassionati, agli spettacoli serali con esibizioni di artisti come Joey & Rina e il comico Gennaro Calabrese, che hanno fatto esplodere di divertimento e applausi il pubblico.

Un ringraziamento speciale va a tutti i protagonisti che hanno reso unico questo evento: dai relatori dei seminari dedicati alla salute e alla legalità, ai ballerini delle scuole di danza locali che hanno incantato con le loro coreografie. La presenza di personalità illustri nell’ambito della giustizia e della sanità, ha dato un contributo prezioso ai momenti di approfondimento culturale e professionale.

La risposta del pubblico è stata straordinaria, con un’Arena stracolma ogni sera e un’atmosfera elettrizzante. Migliaia di persone hanno affollato la manifestazione, trasformando ogni giornata in una festa condivisa, che ha celebrato non solo il benessere fisico ma anche il valore della comunità e l’importanza di costruire un futuro migliore per Reggio Calabria.

Con questo incredibile successo, la Mediterranean Wellness si conferma una delle manifestazioni più amate e attese della stagione estiva. La TxT Cooperativa Sociale chiude dunque i battenti di questa gloriosa XII edizione con la certezza di aver trasmesso un messaggio forte e di aver lasciato un segno positivo nella comunità. Con la promessa che il prossimo anno sarà ancora più grande e straordinario, l’evento si congeda, rinnovando l’impegno di continuare a seguire i valori cristiani di Giustizia e Amore. Appuntamento al prossimo anno, con nuove sorprese e nuove emozioni.

