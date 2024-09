Reggio Calabria, centro storico nel caos per le chiusure al traffico dovute ai concerti della Festa: delirio a piazza Garibaldi | FOTO

StrettoWeb

Il centro storico a Reggio Calabria in questi giorni è nel caos più totale a causa delle chiusure al traffico stabilite in vista dei concerti di Festa di Madonna che si terranno a partire da questa sera a Piazza Indipendenza. Queste chiusure però stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini e dei residenti che si trovano intrappolati nel caos totale come si evince nelle foto a corredo dell’articolo scattate poco fa nella zona di Piazza Garibaldi. Evidenti quindi gli effetti tremendi delle dissennate chiusure al traffico che scatenano la rabbia dei cittadini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.