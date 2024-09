Reggio Calabria: il capogruppo di FI, Federico Milia inserito tra i 60 under 30 che stanno cambiando il Paese

StrettoWeb

Bis di Federico Milia a Roma, inserito per il secondo anno consecutivo tra i 60 under 30 che stanno cambiando il Paese: l’elenco, redatto e pubblicato dalla rivista “POLITICA MAG”, canale de “La Giovane Roma” edito dal settimanale L’Espresso, vede tra i protagonisti anche il politico reggino, accanto a giovani che, con azioni quotidiane “incidono nella politica locale e nazionale. Sono politica- mente molto diversi ma con una cosa in comune: il desiderio di incidere nel presente per determinare il futuro. nel presente per determinare il futuro. Questi sono gli under 30 che lottano per cambiare il nostro Paese, ma non sono i soli” come riportato nell’articolo de L’Espresso.

La premiazione a Roma, nell’aula magna Franco Frattini dell’Università Link, alla presenza del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e personalità di spicco del mondo politico come Pier Ferdinando Casini, Roberta Angelilli e Francesco Rutelli.

“Una bella gratificazione ricevere questo premio assieme a tanti ragazzi che, come me, sono impegnati ogni giorno sui territori: questo premio mi stimola ancora di più a proseguire con passione un cammino, intrapreso sin dagli anni di scuola, al servizio della nostra terra” dichiara Milia.

“Ringrazio tutti coloro che mi supportano: da mia madre, mia più grande supporter, al mio partito per la fiducia riposta in me, al mio coordinatore Francesco Cannizzaro, e tutto il meraviglioso partito giovanile, dai vertici nazionali a tutto coordinamento giovanile di Reggio Calabria e di tutta la Calabria, che mi onoro di coordinare, e che rappresentano senza dubbio il mio più grande orgoglio politico fino ad oggi” conclude Milia.

