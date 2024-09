Reggio Calabria, concluso con successo il 1° Palio delle Contrade | FOTO

StrettoWeb

Si è concluso con grande successo ieri sera, 1 settembre, a Cannavò il Primo Palio delle Contrade, un evento che ha visto una straordinaria partecipazione da parte della cittadinanza e dei visitatori. Fiumi di persone hanno popolato le vie del paese, creando un’atmosfera di festa e rafforzando il legame tra le contrade e l’intera comunità di Cannavò e dintorni.

L’evento, promosso ed organizzato dalla Parrocchia San Nicola e Santa Maria della Neve guidata da don Giovanni Gattuso, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria, ha visto sfidarsi sei contrade in una serie di giochi rinascimentali, tra cui il tiro con l’arco, il tiro alla fune, la corsa con i sacchi e altri giochi tradizionali. Le contrade partecipanti erano Riparo, Prumo, Cannavò, Asparella, Morello e Graziella.

La serata è stata arricchita da una serie di spettacolari esibizioni, tra cui sbandieratori, artisti del fuoco e armigeri, che hanno contribuito a creare un’atmosfera unica e coinvolgente. Gli spettacolari giochi di bandiere, le affascinanti coreografie infuocate e le dimostrazioni di abilità dei guerrieri medievali hanno catturato l’immaginazione del pubblico, rendendo la manifestazione ancora più memorabile. Un momento culminante della manifestazione è stato il magnifico spettacolo di fuochi d’artificio che ha concluso la serata, illuminando il cielo sopra Cannavò e lasciando tutti i presenti con un senso di meraviglia e soddisfazione.

Corteo storico

Una delle parti più suggestive dell’intera manifestazione è stato il corteo storico, che ha visto la partecipazione di oltre 100 figuranti vestiti in abiti d’epoca. Questa rievocazione storica ha riportato in vita il lontano 26 aprile del 1595, quando l’allora Arcivescovo Mons. Annibale D’Afflitto fece visita pastorale ai villaggi di Prumo, Riparo e Cannavò. Il corteo, con la sua spettacolare scenografia, ha saputo catturare l’immaginazione di tutti i presenti, facendo rivivere un momento significativo della storia locale.

Don Giovanni Gattuso, parroco della Parrocchia San Nicola e Santa Maria della Neve, ha dichiarato: “Abbiamo voluto ricordare la visita pastorale del vescovo arricchendola con costumi d’epoca che ci permettono di ricordare il contesto storico generale, fatto di nobiltà, senza dimenticare le realtà locali in cui predominava il mondo contadino, la povertà, e i lavori umili.”

La serata è stata brillantemente presentata dai giornalisti Vincenzo Malacrinò e Marilena Alescio. Tra i presenti, il vice sindaco Paolo Brunetti, che ha elogiato l’ottima riuscita dell’evento, ha sottolineato che manifestazioni come questa sono essenziali per portare una sorta di novità nel contesto delle iniziative estive della città. Brunetti ha anche proposto a Don Gattuso e alla sua comunità di dare un contributo all’organizzazione degli eventi e delle manifestazioni della città per il prossimo anno. Erano inoltre presenti i consiglieri Franco Barreca e Filippo Quartuccio.

Vittoria della Contrada Riparo

Il culmine della serata è stato raggiunto con la vittoria della Contrada Riparo, che ha conquistato il prestigioso drappo del Palio tra l’entusiasmo del pubblico. “È stato un evento straordinario, che ha superato tutte le aspettative. La massiccia partecipazione della cittadinanza è stata il vero successo di questo Palio”, ha continuato Don Giovanni Gattuso.

Un sentito ringraziamento va al gruppo di volontariato associazione nazionale protezione civile Safety Le Aquile di Reggio Calabria per il servizio d’ordine, e alla Associazione Misericordia di Reggio Calabria per il servizio medico e a tutte le forze dell’ordine. Il loro prezioso supporto è stato fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti e i visitatori durante l’evento. Un ringraziamento speciale va anche all’Atam di Reggio Calabria per aver offerto corse gratuite, facilitando l’accesso all’evento e contribuendo al suo successo.

Oltre alle competizioni, il Palio delle Contrade è stato arricchito da una serie di eventi collaterali, tra cui mercatini, spettacoli di artisti di strada e momenti enogastronomici che hanno valorizzato le tradizioni locali e offerto ai partecipanti un’esperienza completa e immersiva.

La grande affluenza di pubblico, stimata in migliaia di persone, ha confermato l’importanza di questa manifestazione per la nostra città, segnando un successo senza precedenti e ponendo solide basi per le future edizioni del Palio.

Il Comitato Organizzatore desidera ringraziare “tutti gli operatori pastorali, i volontari, le forze dell’ordine, gli sponsor e tutti coloro che hanno collaborato per la perfetta riuscita dell’evento, augurando che questa prima edizione del Palio delle Contrade rimanga nel cuore di tutti come un momento di gioia e condivisione. Appuntamento al prossimo anno, con la promessa di un Palio ancora più coinvolgente e appassionante”.

