Reggio Calabria, bufera sulla scuola per l’algoritmo delle supplenze: per la UIL “procedura contraria al merito”

“Oggi di sabato 07/09/2024 a inizio anno scolastico iniziato, l’ATP di Reggio Calabria pubblica l’esito del primo turno di nomina ed è subito un esultante protesta da parte dei concorrenti, viene sottolineato come la procedura non sia conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico.” E’ quanto afferma in una nota la Federazione Uil Scuola RUA di Reggio Calabria.

“Incredibilmente come se fosse naturale l’unico modo per essere sicuri di ottenere un posto è selezionare tutte le sedi disponibili nella provincia, anche se questo equivale a non esprimere alcuna preferenza personale”.

“Il sistema di assegnazione degli incarichi penalizza inoltre i candidati che hanno punteggi più alti. Questi candidati, fidandosi della loro alta posizione in graduatoria, potrebbero scegliere un numero limitato di sedi desiderate. Tuttavia, se queste sedi non sono disponibili quando è il loro turno di essere nominati, vengono esclusi dalla procedura. Speriamo stavolta sia tutto regolare e non ci siano ripetizioni di nomine dove a farne le spese oltre i candidati saranno i dirigenti scolastici, il personale delle segreterie già oberato di lavoro”.

