Reggio Calabria, Briante: “via in anticipo alle mense scolastiche del territorio”

Nell’occhio del ciclone da diverse settimane, per via del caos scuole, oggi l’Assessore all’Istruzione Briante non ha presenziato al Consiglio Comunale di Reggio Calabria – in quanto fuori città – scatenando l’ira della Minoranza. Intanto però, in una nota stampa, annuncia l’avvio in anticipo della mensa scolastica per 2.513 alunni degli Istituti comprensivi cittadini. “Un fatto importante – spiega l’Assessore Anna Briante – che avviene in assoluto anticipo rispetto agli ultimi anni ed a dispetto dell’emergenza che ha impegnato il settore Istruzione per la chiusura di alcuni istituti che non hanno superato le verifiche di vulnerabilità statica”.

Tra conferme e innovazioni, la EP, impegnata nella ristorazione collettiva in tutta Italia e che gestisce l’appalto a Reggio dal finire del 2023, ha già incontrato la neo costituita Commissione mensa, alla guida della quale nella seduta del 26 settembre è stata eletta l’insegnante Gabriella Caridi. Come per lo scorso anno, l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione dell’utenza una piattaforma web, di facile utilizzo, per l’acquisto e la prenotazione dei pasti.

“Ripartiamo all’insegna della massima attenzione verso gli utenti di questo importante servizio, gli alunni delle scuole d’infanzia e primarie – ha dichiarato l’assessore – pronti a recepire i suggerimenti delle famiglie per migliorare ancora di più un servizio già di ottimo livello, differenziando i menù per esigenze religiose di tutti i bambini e per eventuali intolleranze alimentari. La mensa scolastica ha una concreta funzione sociale, educativa e di socializzazione. Da Amministratori attenti e responsabili, così come da indirizzo del sindaco Falcomatà, abbiamo dedicato una particolare attenzione a questo servizio che risulta importantissimo per migliaia di famiglie reggine e che quest’anno riusciamo ad avviare praticamente pochissimi giorni dopo l’avvio delle lezioni”.

“A livello organizzativo – ha aggiunto Briante – va inoltre detto che da oggi entreranno in funzione anche le 52 lavastoviglie installate nel mese di giugno nelle sedi di refezione, dove sono state in questi giorni distribuite stoviglie riutilizzabili, verso l’ambito traguardo del “Plastic Free”. Inoltre, a giorni sarà operativo un centro cottura aggiuntivo, in pieno centro città, per ridurre al minimo i tempi di trasporto delle pietanze dalle cucine fino alle scuole”.

