Reggio Calabria, a “bizzòlo” un talk su censure e querele ai giornalisti

“Le redazioni pericolose. I giornalisti tra censure e querele temerarie” sono al centro del secondo talk radiofonico “Voci dal bizzòlo” che si terrà oggi – 16 settembre – alla Galleria di Palazzo San Giorgio, a partire dalle 19, nel corso di “bizzòlo | una festa del giornalismo” (il programma completo qui), a Reggio Calabria.

Giulia Polito, della redazione di bizzòlo e Tiziana Barillà, direttrice del periodico, discuteranno di giornalismo e potere insieme a Giovanni Tizian (in collegamento telefonico), firma di punta del quotidiano “Domani” e autore di molte inchieste sulla criminalità organizzata, e Lucio Musolino, firma del Fatto Quotidiano per i principali fatti di ’ndrangheta e delle inchieste sui rapporti tra le cosche e la politica. Due giornalisti d’inchiesta, due giornalisti reggini, si confronteranno sullo stato dell’informazione e della democrazia in Italia e sulle difficoltà del giornalismo locale tra procure e politica. L’appuntamento per le reggine e i reggini è alla Galleria di Palazzo San Giorgio. La puntata sarà poi trasmessa su Gemini network, il network delle radio indipendenti.

Gli eventi di bizzòlo – una festa del giornalismo sono patrocinati dal Comune di Reggio Calabria e sostenuti dal Malavenda Cafè.

