Reggio Calabria, Bergarè 2024: sold out per le prenotazioni

Oltre mille prenotazioni per le degustazioni di BERGARE’ 2024: solo qualche ora dopo l’apertura della piattaforma dedicata, gli slot hanno registrato il sold out. Con soddisfazione, la Camera di Commercio di Reggio Calabria, che organizza dal 2022 l’evento di animazione territoriale per la promozione e valorizzazione del Bergamotto, ha registrato una fortissima richiesta, segno del grande interesse e dell’attesa per l’evento che inizierà il 3 ottobre e si protrarrà fino al 6 ottobre nel castello Aragonese di Reggio Calabria.

Compiacimento anche da parte degli chef coinvolti Antonio Battaglia, Marco Bonanno e Martino Latella, Filippo Cogliandro, Felice Cuzzola, Annunziato Foti, Daniele Lopez, Marco Maltese, Daniele Strangio. Come noto, toccherà a loro animare le degustazioni di “Bergarè in tavola”, giovedì 3 e venerdì 4 ottobre (dalle 18 alle 22), con la collaborazione del Consorzio Terre di Reggio Calabria e del Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino doc di Bivongi, che allestiranno un corner per gustare i vini reggini.

Anche CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti – presenti con 6 pasticcerie reggine che proporranno assaggi di preparazioni dolciarie – sono soddisfatte del boom di richieste arrivate alla piattaforma ticketitalia.com per l’evento “La Pasticceria incontra il Bergamotto” di sabato 5 ottobre (dalle 17 alle 20).

Si ricorda che una delle novità di questa terza edizione sarà rappresentata dallo street food in Via Castello, dalle 18 alle 24 di ogni giorno, con un ricco e variegato menu che sarà proposto da 15 imprese reggine.

