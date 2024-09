Reggio Calabria, atti vandalici e abbandono di strutture pubbliche: volontari perlustrano la città

StrettoWeb

“In questi giorni continuano i giri di perlustrazione in città, troppe le segnalazioni di abbandono rifiuti, atti di vandalismo, cattiverie contro gli animali e denunce di strutture pubbliche abbandonate a se stesse. Ovviamente non riusciamo a rispondere a tutti, siamo volontari che nelle ore libere cercano di svolgere un servizio utile alla società perché crediamo in quello che facciamo; abbiamo provveduto a visitare la zona di Arangea in via Miniera dove ogni paio di mesi viene rubato il rubinetto di una famosa fontana, quindi niente acqua per tutti quei cittadini che da anni si recano lì per riempire qualche bottiglia di acqua visto che nelle abitazioni i rubinetti in certe ore sono a secco. Sempre a Gallina in Via Trappeto vicino le scuole abbiamo fatto un giro anche a visitare la vecchia Università per un po’ anche “Scuola dello Sport” ma ad oggi completamente abbandonata a se stessa”. E’ quanto affermano in una nota il Presidente e Responsabile OIPA RC, Andrea Marino e il Segretario e Responsabile Forza Reggio Odv-Ets, Pietro Marra.

“Non si capisce perché bisogna lasciare queste strutture al deterioramento e non darle in comodato d’uso gratuito a delle associazioni di volontariato per servizi sociali e utili alla società, specialmente per progetti per i più piccoli , così si eviterebbe di lasciarli sempre a giocare con gli smartphone in mano. Alla fine dei controlli e accertamenti effettuati sul posto, si è proceduto al verbale di sopralluogo e di comunicazione alle autorità preposte”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.