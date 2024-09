Reggio Calabria, l’associazione Nike presente a Scirubetta – Festival del Gelato Artigianale

StrettoWeb

L’associazione Nike sarà presente e preziosa testimone a uno degli appuntamenti più attesi dalla città di Reggio Calabria: Scirubetta – Festival del gelato artigianale, una kermesse di qualità che celebra non solo una mera realizzazione gastronomica amatissima, ma valorizza un vero e proprio prodotto storico ed emozionale.

Ne è fortemente convinta Irene Calabrò, la presidente di Nike che, oltre a sostenere l’iniziativa, sarà presente al talk in programma sabato 14 settembre alle 18, momento che segue l’inaugurazione del villaggio sul Lungomare Falcomatà: “Ho visto nascere questa manifestazione dalle origini, anche se in un’altra veste – racconta Calabrò – e la seguo oggi come associazione Nike testimoniando il grande impegno da parte dell’organizzazione intera, con il maestro Angelo Musolino, presidente Conpait, in primis. In questi anni il gruppo di professionisti è riuscito a realizzare, oltre che un festival, una preziosa reputazione della categoria imprenditoriale dell’arte pasticcera e della gelateria. Questo vuol dire che con l’impegno, con la costanza ma, soprattutto, con la grande umiltà nel mettersi in gioco e fare gruppo, i risultati possono essere eccellenti”.

Grandissimi successi per la categoria di maestri gelatai e pasticceri, ma anche per la città di Reggio Calabria, sottolinea la presidente Irene Calabrò, vista la portata dei 34 partecipanti in arrivo da tutta Italia e persino dal Giappone, dalla Slovacchia e dagli Stati Uniti.

“Un’eco internazionale in cui nostri gelatieri e pasticceri saranno valorizzati assieme a quei prodotti del nostro territorio che ci rappresentano e, nel talk che modererò, terrò a portare la testimonianza di quello che è stato, fin dalla Prima Edizione del 2018, l’impegno di questo gruppo di professionisti, esempio di una delle parti migliori della città“, rimarca.

Appuntamento all’Area Talk, quindi, con un dibattito che analizzerà il rapporto tra la città di Reggio Calabria, città del gelato, e le opportunità attrattive che il prodotto offre quale propulsore per il settore turistico e culturale.

Di seguito il programma della giornata:

SABATO 14 SETTEMBRE

– ORE 17,30

Inaugurazione e apertura del villaggio Scirubetta sul Lungomare Falcomatà

– ORE 18,00 – Area Talk

Dibattito: Reggio Calabria città del gelato. Opportunità e proposte

Occasione per approfondire ed esaltare l’importanza del gelato quale propulsore per il settore turistico ed elemento culturale ed attrattivo.



Intervengono:

Angelo Musolino – Presidente Conpait

Clara Vaccaro – Prefetto di Reggio Calabria

Giuseppe Falcomatà – Sindaco di Reggio Calabria

Fortunato Morrone – Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova

Fabrizio Sudano – Direttore Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Irene Calabrò – Presidente Associazione Culturale Nike

Silvano Barbalace – Segretario regionale Confartigianato

Nicola Irto – Senatore della Repubblica

– ORE 20,00 – Area Talk

Dibattito: Il gelato, patrimonio identitario italiano

Focus sul gelato come valore identitario, al pari della pizza e del panettone.

Intervengono:

Sergio Colalucci – Presidente Gelato World Cup.

Giuseppe Piffaretti – Patron della Coppa del Mondo del panettone

Carmen Autuori – Giornalista enogastronomica

Luigi Cremona – Direttore Guide ristoranti ed alberghi Touring Club Italiano

Marco Levati – Direttore rivista Gelato artigianale

In contemporanea, realizzazione delle sculture artistiche in ghiaccio sul tema della Magna Grecia a cura di Luca Mazzotta, Medaglia d’argento Campionati Mondiali di Gelateria 2014

– ORE 21,30 – Museo Nazionale

Echi di Magna Grecia

La Scirubetta, il gelato più antico della storia.

Gelatieri, pasticceri, giornalisti ed ospiti di Scirubetta, “viaggeranno” nella storia insieme ai Bronzi di Riace, accompagnati dal direttore del Museo Fabrizio Sudano e dal prof di Archeologia classica dell’Università di Messina, Fabrizio Mollo.

Seguirà una degustazione dell’antica “Scirubetta”.

