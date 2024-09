Reggio Calabria, all’Arena dello Stretto l’inaugurazione del Polo Tecnico Professionale

StrettoWeb

Parte il Polo Tecnico Professionale a Reggio Calabria in un clima di grande entusiasmo e condivisione. A tagliare il nastro presso l’Arena dello Stretto, venerdì 20 alle ore 9, alla presenza di autorità civili e militari nonché di studenti e docenti, sarà la Dirigente Anna Maria Cama. Una vera e propria innovazione voluta dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara il quale ha sottolineato come attraverso la filiera tecnico-professionale si costruisce “un canale di istruzione di serie A, in grado di dare una solida formazione ai nostri ragazzi, secondo programmi fortemente innovativi, che assicureranno competenze teoriche e pratiche di qualità, anche grazie al contributo delle imprese”.

Una grande opportunità formativa, dunque, che si concretizza attraverso il Polo Tecnico – Professionale Righi-Boccioni- Fermi che apre le porte alla città e alla provincia tutta per offrire a studentesse e studenti una significativa opportunità formativa che aprirà loro le porte nel mondo del lavoro in un quadro di formazione professionale europea. Ospite d’onore sarà l’artista Mimmo Cavallaro a cui sarà consegnato il “premio passione”.

Un premio, sottolinea la dirigente Anna Maria Cama, “che esprime in modo chiaro e diretto come e quanto nella vita bisogna lasciarsi abbracciare dalle passioni, da questo motore silenzioso e forte che muove le corde dell’animo”. Cavallaro, esempio di chi ha seguito il cuore, rappresenta un modello per gli studenti i quali, oggi più che mai, si devono lasciare trasportare dalle proprie inclinazioni per sentirsi realizzati. L’Arena dello Stretto, popolata da numerosi studenti e docenti, solida cornice lungo il chilometro più bello d’Italia affermerà come ciascuno, attraverso l’amore per lo studio, potrà pensare, progettare e costruire un mondo migliore.

