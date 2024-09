Reggio Calabria, si apre la stagione calcistica di Ape Reggina APS-ASD: tutte le info

StrettoWeb

L’Associazione di Volontariato Ape Reggina APS-ASD di Reggio Calabria, in collaborazione con la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Cannavò, entrambe guidate da don Giovanni Gattuso, “è lieta di annunciare l’apertura della stagione calcistica 2024/2025. Le iscrizioni sono aperte per tutte le categorie: Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi. Inoltre, siamo orgogliosi di estendere l’invito anche al calcio femminile, con la possibilità per bambine e ragazze dai 4 ai 16 anni di partecipare”.

Le attività saranno seguite da mister qualificati e competenti, pronti a guidare i giovani calciatori e le calciatrici in un percorso formativo che promuove il rispetto, la disciplina e la crescita personale. Gli allenamenti si svolgeranno presso il CRIC (Centro Ricreativo) San Nicola di Cannavò, in uno spazio accogliente e attrezzato per lo sviluppo delle competenze calcistiche in un ambiente sicuro e inclusivo.

Il presidente dell’Ape Reggina, don Giovanni Gattuso, pone una particolare attenzione sull’importanza dei valori cristiani all’interno del progetto “Educare per Crescere”. “Lo sport è un mezzo potente per trasmettere ai nostri ragazzi non solo abilità tecniche, ma soprattutto i valori fondamentali del cristianesimo, come il rispetto dell’altro, la fraternità, la solidarietà e l’inclusione. È una scuola di vita che riflette l’essenza del Vangelo”, afferma don Gattuso. L’iniziativa è senza scopo di lucro e gestita da volontari, con l’obiettivo di offrire ai giovani del territorio una preziosa opportunità di crescita sportiva e sociale. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ai seguenti numeri: segretario e mister Tommaso Fragomeni 3476557543 – Mister Nucera 3401780017.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.