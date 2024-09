Reggio Calabria: un annullo filatelico per l’inaugurazione della “Casa del Made in Italy”

StrettoWeb

In occasione dell’evento di inaugurazione della casa de “La casa del Made in Italy”, che si terrà il prossimo 30 settembre a Reggio Calabria, Poste Italiane presenterà un annullo filatelico riportante la seguente dicitura “Inaugurazione Casa del Made in Italy – 30.9.2024 – 89125 Reggio Calabria Centro”.

L’annullo sarà disponibile presso l’ufficio postale di Via Miraglia a Reggio Calabria, dalle ore 9.00 alle ore 14. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Reggio Calabria – Ufficio postale di Reggio Centro, Sportello filatelico di Via Miraglia, 14 – 89125 Reggio Calabria (tel. 0965-315379).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.