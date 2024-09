Reggio Calabria, Angela Marcianò: “il Cedir tra degrado e discariche” | FOTO

StrettoWeb

“Gli uffici amministrativi del Comune di Reggio Calabria versano in uno stato di totale caos e abbandono. In diversi casi mancano o non funzionano neppure gli estintori. Per non parlare dell’ inferno degli archivi nel settore urbanistica dove è impossibile rinvenire una qualunque pratica. L’assenza assoluta di ordine e sicurezza e la palese violazione del D.lgs n.81 del 2008, in questi luoghi di lavoro, sono la dimostrazione plastica dei tempi drammatici che la Città sta vivendo, condannata all’incuria e all’ insicurezza”. E’ quanto afferma in una nota il Consigliere Comunale di Reggio Calabria, Angela Marcianò.

