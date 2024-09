Reggio Calabria, ancora chiusi i Gazebo del Lungomare ma l’Amministrazione Comunale non perde la faccia tosta: “nessuna colpa da parte nostra”

StrettoWeb

“Nessun ritardo colpevole da parte dell’Amministrazione comunale sulla vicenda dopo l’aggiudicazione provvisoria dei chioschi del lungomare Falcomatà alle tre imprese posizionatesi positivamente in graduatoria”. Come chiarito dall’Assessore alle Attività produttive Marisa Lanucara: “I tempi del procedimento, in generale, dipendono dagli accertamenti che gli uffici devono effettuare in ordine al possesso dei requisiti dell’impresa, nel caso specifico, si è dovuto tener conto anche dei numerosi accessi agli atti, nonché, di un ricorso al TAR che ha rallentato l’iter”.

“Lo scorso 16 settembre il Tar di Reggio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ed è proprio in conseguenza di questo dispositivo che gli uffici stanno tempestivamente procedendo a definire la procedura con la predisposizione della determina di aggiudicazione definitiva” ha concluso l’assessore.

Peccato che tutta la procedura sarebbe dovuta partire con grande anticipo, proprio in previsione di questi tempi, e invece a Palazzo San Giorgio pensavano ad altro. E un’altra estate è finita…

